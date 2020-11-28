خاص.. رئيس صندوق الإنماء : سنوقف العمل بأي إجراء يعارض الديوان عليه …وسنجتمع لإعادة تقييم الشركات التابعة والقابضة

قال رئيس مجلس إدارة صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي “محمود الوشاحي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن الصندوق في تنسيق مستمر مع ديوان المحاسبة فيما يخص عدد من القضايا ، مشيراً إلى أن أي إجراء يعارض الديوان عليه سيتم ايقافه .

وكشف عن اجتماع سيعقد بين مجلس الإدارة الجديد خلال هذا الأسبوع ،لتحديد الرؤية ، مع ملاحظته أنه لما يقارب 7 أو 8 سنوات الصندوق يعمل بدون هدف وعبارة عن مجموعة شركات جزء منها يعمل والجزء الأخر متوقف وهناك شركات تحتاج إلى إعادة تقييم ، وسيتم تقييمها خلال اجتماع مكثفة بين المجلس المدة القادمة ، أي الشركات القابضة والتابعة .

وأفاد “الوشاحي” أن التسليم والاستلام بينه وبين رئيس مجلس الإدارة السابق “رمضان الأرناؤوطي” تم بطريقة سلسة ، مع ترحيب الرئيس السابق للصندوق للانتقال وتنفيذ قرار الصادر من مجلس الأمناء .

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