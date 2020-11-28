سرعة تعافي النفط الليبي تفاجئ الأسواق العالمية

أبلغ مسؤولون ليبيون وكالة “بلومبيرج” أنهم لن يناقشوا حصة “أوبك” المحتملة للبلاد حتى يصل الإنتاج الليبي، إلى ما لا يقل عن مليون و700 ألف برميل يوميًا.

وكشفت “بلومبيرج”، في تقرير نشرت، أن سرعة تعافي قطاع النفط في ليبيا؛ فاجأت أسواق النفط العالمي، مما سبّب قلقًا لمنظمة “أوبك” وحلفائها، إذ تصدّر ليبيا حاليًا النفط بأكثر من نظرائها في “أوبك”.

وأضافت الوكالة أن تحالف أوبك سيدرس تأثير النفط الليبي، خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، لتقييم استراتيجيته في ظل خسف فيروس “كورونا” بمعدلات الطلب على الوقود في معظم أنحاء العالم.

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