البريقة تناشد الجهات الأمنية بالتدخل وحل مشكلة اعتصام سائقي الشاحنات

طالبت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز اليوم السبت من الجهات الأمنية والسيادية بالدولة ضرورة التدخل وحل مشكلة اعتصام سائقي الشاحنات نتيجة لما يتعرضون إليه من مضايقات على الطرقات.

ونظم سائقو الشاحنات اعتصامًا لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على ما يتعرضون إليه من مضايقات على الطرقات في ظل غياب الأمن وارتفاع المخاطر.

وناشدت البريقة في بيان، الجهات المسؤولة بتأمين الظروف الأمنية والمناخ الملائمين لهم لضمان استمرار تزويد محطات شركات التوزيع والمرافق الحيوية والخدمية بالوقود وخاصة المؤسسات التي تمس حياة المواطن ومتطلباته واحتياجاته بشكل مباشر.

وأفادت الشركة في البيان بأن نقل الوقود ومشتقاته هي مهام تضطلع بها جمعيات النقل وشركات النقل الخاصة والتي يتعرض سائقوها لتلك المضايقات بشكل مستمر. مشيرة إلى أملها في تضامن الجميع لوضع حل جذري لهذه الإشكالية التي تنعكس سلبا على الجميع دون استثناء.

وأكد شركة البريقة في الوقت ذاته على توفر الوقود بجميع أنواعه بمستودعاتها بمختلف المناطق.

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