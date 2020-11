صرحت الشركة التركية “تيمسا”، أمس الجمعة، عن تصديرها أول شحنة من حافلاتها الكهربائية التي طورها مهندسو الشركة وصنعت في مرافقها، إلى السويد.

أفاد بيان صادر عن الشركة، أمس الجمعة، بأن مهندسين من الشركة قاموا بتطوير وصناعة 6 حافلات كهربائية من طراز “MD9 electriCITY” في مرافقها بولاية أضنة، وقامت بإرسالها إلى السويد.

وأوضح أنه من المتوقع أن تصل الحافلات إلى منطقة أوكيرو قرب جوتنبرغ السويدية، خلال الأيام المقبلة، حيث ستدخل الخدمة في المواصلات الداخلية لبلدية المدينة في وقت قصير.

ووفقا لوكالة “الأناضول” أعرب مدير مجلس إدارة “تيمسا” جودت علمدار، عن “فخره وسعادته بما ينتجه المهندسين الأتراك، وأنه سوف يرى منتجات تحمل علامة تيمسا تسير على الطريق السويدية”.

وأضاف علمدار: “يعتبر هذا التصدير خطوة مهمة للغاية، ونقطة تحول ليس فقط لتيمسا، ولكن أيضا لاقتصاد بلدنا والصناعة التركية”.

The post شركة «تيمسا» التركية تُصدر حافلات كهربائية إلى السويد appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا