غرفة التجارة بمصراتة تبحث توسيع العلاقات مع المغرب

بحث رئيس لجنة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات المغربية؛ سبل تطوير علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة عمل بمقر الغرفة في المغرب، حيث تضمنت الجلسة العمل على خلق تواصل حديث وتشجيع المبادرات الهادفة وتنمية المبادلات التجارية بين رجال الأعمال والتجار في البلدين، إضافة إلى الاتفاق على توقيع اتفاقية بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة “طنجة – تطوان – الحسيمة”، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الغرفتين.

وشارك في هذه الجلسة، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ليبيا محمد الرعيض، أعضاء مكتب الغرفة الجهوية المغربية، رئيس الغرفة ورئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، والنائب الأول والثاني لغرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية.

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