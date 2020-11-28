اقتصاد

إطلاق باكورة الإنتاج بمصنع الميثانول الأول

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة “سرت للنفط والغاز” عن إعادة تشغيل مصنع الميثانول الأول؛ بعد توقف دام استغرق ما يزيد عن عشرة أشهر.

وأفادت الشركة، في بيان لها، أن المصنع دخل مرحلة إنتاج “خام الميثانول” بعد انطلاق مراحل التشغيل مطلع هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنها قامت خلال فترة توقفه بإجراء عمليات الصيانة اللازمة له.

وفي سياق ذي صلة، قام رئيس مركز جمرك ميناء البريقة التجاري النفطي، ورئيس قسم السفن والوكيل الملاحي لدى “الشركة الدولية الحديثة للملاحة”، بإتمام إجراءات تسفير الناقلة “إيفولي عمبر” الإيطالية والمتعاقدة مع شركة “سرت النفط والغاز”، بعد الانتهاء من تركيب منصة شحن النفط الخام “خط خمسة” الجديدة بدلاً عن القديمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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