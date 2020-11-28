صحة الوفاق تبحث آلية سداد ديون لصالح شركات مُتعاقدة مع الوزارة

بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات خلال اجتماع موسع آلية سداد ديون متراكمة لصالح مجموعة من الشركات الموردة لاحتياجات الفترة الماضية.

ووفق بيان لوزارة الصحة، ضم الاجتماع ممثلين للشركات التي تم التعامل معها لتوفير بنود الامداد الطبي المختلفة لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع جاء بناءً على طلب ممثلي الشركات ورغبة من وكيل وزارة الصحة تقريب وجهات النظر والعمل لحلحلة الإشكاليات التي تواجه هذه الشركات لاستلام حقوقها المالية المترتبة على تلك التوريدات.

وخلص الاجتماع إلى اختيار ثلاث أشخاص من أجل تمثيل تلك الشركات للتواصل مع إدارة الصيدلة و إدارة المشروعات بوزارة الصحة وتقديم ملفاتهم وكذلك الفواتير ومقارنتها مع منظومة الأسعار النمطية.

ومن المتوقع أن تعطى الأولوية لمناقشة مستحقات الشركات المساهمة في ملف مكافحة جائحة كورونا لأهميته وأولويته في الوقت الراهن وكذلك لوجود بند خاص للترتيبات المالية الخاصة بجائحة كورونا كخطة طوارئ على أن تتم مناقشة المشاريع الأخرى في اجتماع لاحق.

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