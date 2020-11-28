لليوم الرابع.. انهيار جديد للدينار الليبي مقابل الدولار والعملات الاجنبية… اخر الأسعار

شهد سعر الدولار الامريكي تسجليه صعوداً جديداً مقابل الدينار الليبي لليوم الرابع على التوالي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية ارتفاعا جديداً في تداولات السوق الموازية مساء الجمعة.

وواصل الدولار الامريكي الارتفاع الكبير في التعاملات مساءا اليوم مقابل الدينار الليبي بعد تجاوزه حاجز الـ6 دنانير ونصف لليوم الرابع على التوالي .

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 28-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس ومصراتة 6.67 و 6.665 دينار

الدولار الأمريكي – زليتن 6.675 و 6.67 دينار

الدولار الأمريكي – بنغازي 6.68 و 6.675 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.69 دينار

اليورو = 7.91 دينار

الجنية الإسترليني 8.7 دينار

الليرة التركية 0.84 دينار

الدينار التونسي 2.42 دينار

الجنية المصري 0.42 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 8.04 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 8.00 دينار “مصرف الوحدة”.

الدولار “بشيك المصدق” = 7.45 دينار “مصرف الجمهورية”.

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