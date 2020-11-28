“الواحة” تُصلح تسربًا نفطيًا بمحطة “الواحة” الشمالية

أعلنت شركة “الواحة للنفط” سيطرتها على تسربات نفطية طفيفة، وإنجاز أعمال الصيانة لأجزاء كبيرة من مضخات النفط، الواقعة في المنطقة الممتدة من محطة “الدفة” الجنوبية حتى محطة “الواحة” الشمالية.

وأفادت الشركة، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن هذا الإنجاز تم بالتعاون مع الفرق الفنية بقسم الميكانيكا العامة، مضيفة أنها تسعى باستمرار للحفاظ على وحدات الإنتاج الخاصة بها، إضافة للمحافظة على المعدات والأصول بالحقل وضمان التشغيل الآمن؛ بما يحقّق استمرار العمليات الإنتاجية، دون أي عراقيل، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر به قطاع النفط.

وفي وقت سابق؛ أعلنت شركة “الواحة للنفط” تشغيل وحدات محطة “السرير” بغاز الفارغ لأول مرة منذ 11 عامًا، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز من شأنه رفع قدرة التوليد الحالية التي تبلغ حوالي 380 ميجاوات، إلى حوالي 800 ميجاوات، نظًرا لتشغيل التوربينة الثالثة المتوقفة، وزيادة الإنتاجية والكفاءة والحفاظ على البيئة.

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