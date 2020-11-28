اقتصاد

سرت للنفط: استئناف إنتاج خام الميثانول بعد توقف 10 أشهر

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

سرت 28 نوفمبر 2020 (وال) – أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بدء إنتاج خام الميثانول بعد إعادة تشغيل مصنع الميثانول الأول، عقب توقف عن العمل دام نحو 10 أشهر نتيجة الإغلاقات النفطية.

وأوضحت الشركة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم السبت، أنه جرى استغلال فترة التوقف في إجراء أعمال صيانة للمصنـع، مؤكدة أن العمل بدء منذ مساء أمس الجمعة بإنتاج خـام الميثانـول.

ووجهت التحية إلى “العاملين بالإدارة العامة للتصنيـع والصيانـة والإدارات الأخرى التي كان له دور بارز وساهمت في هذا الحـدث”. (وال – سرت) س س

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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