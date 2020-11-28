أسعار الذهب والفضة اليوم في ليبيا اليوم السبت 28 نوفمبر

ننشر فيما يلي أسعار الذهب و الفضة في ليبيا بالسوق الموازي بمختلف المعايير والانواع اليوم السبت 28 نوفمبر 2020:

• اسعار الذهب:

كسر الذهب عيار 18 بـ271 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ316.16 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب331.2 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب361.6 دينار

سعر الذهب جديد عيار 18 من 340 دينار

سعر الذهب جديد عيار 21 من 385 دينار

سعر الذهب مستعمل عيار 18 من 280 دينار

سعر الذهب مستعمل عيار 21 من 340 دينار

• اسعار الفضة:

سعر الفضة كسر من 3 دينار على حسب العيار

سعر الفضة جديدة من 10 دينار على حسب العيار

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي