خاص…الشائبي لصدى الاقتصادية: أهمها خلق بيئة جديدة للتعاون بين مقدمي الخدمة بالشركات والمصارف … هذه أبرز بنود ملتقى التجارة الإلكترونية

قال مدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي وأحد منسقي ملتقى التجارة الإلكترونية “عمران الشائبي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن الملتقى حدث نظمه مـصرف ليبيا المركزي وشـركـة سـديـم الـتقنية لتسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه المشاريع التقنية القائمة على التجارة الالكترونية .

ووفقا للشائبي فقد طرح الحلول المناسبة وكذلك التعريف ببعض هذه النشاطات وخلق بيئة جديدة للتقارب والتعاون بين مقدمي هذه الخدمات والمستثمرين واصحاب هذه المشاريع.

وتابع بالقول: كان هناك عدة حلقات نقاش تناولت مشاكل التشريع والاتصالات والعنونة والثقافة التقنية والمالية التي تواجه أصحاب هذه البرامج وتم التركيز على التجارة الإلكترونية، والدفع الإكتروني، و تطوير الاعمال ومعرض لشركات الدفع والتطبيقات، ليتم تعريفهم بأصحاب القرار في المؤسسات المصرفية والاقتصادية و مدراء وأصحاب القرار في شركات الخدمات المالية و الأعمال.

وأفاد بالقول: نحن بحاجة لنشر مثل هذه المنتديات للتوعية بالخدمات الالكترونية وكذلك لسماع المشاكل التي تعيق تقدم هذه الشركات الرائدة لتشارك في بناء اقتصادي شبابي متنوع يعتمد على نفسه ليواكب باقي دول العالم.

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