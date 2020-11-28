الرئاسي يُشكل لجنة عليا للإشراف على تعويضات القانون رقم 4 لسنة 1974

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تشكيل لجنة عليا للإشراف على التعويضات الخاصة بالمتضررين من القانون رقم 4 لسنة 1974.

وأكد المتحدث باسم الرئيس فائز السراج على صحة قرار إنشاء اللجنة الصادر في منتصف شهر نوفمبر الماضي والذي يحمل الرقم 818 لسنة 2020 برئاسة المستشار علي القيلوشي، ونائبه محمد القبائلي 7 أشخاص آخرين.

وأوضح غالب الزقلعي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت، بأن من مهام اللجنة النظر في الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض وفقا للقرار السابق الذي يحمل الرقم 817 لسنة 2020.

ومن المتوقع أن تشرع اللجنة في تعويض جميع العقارات والأملاك المصادرة من أصحابها نتيجة القرار رقم 4 الشهير، لكن دون تحديد موعد لذلك. وفق المتحدث باسم السراج.

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