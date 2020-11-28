“العبيدي” يصرح لصدى حول ملتقى التجارة الإلكترونية .. ويتطرق إلى أهداف مشروعه “وفرها اليوم” بإدارة المركزي

صرح رئيس مشروع “وفرها اليوم تلقاها بكرا للتعليم والتثقيف المالي” ورئيس وحدة الاستقرار المالي بالمركزي “هيثم العبيدي” لصحيفة صدى الاقتصادية حول مشاركته بملتقى التجارة الإلكترونية .

وقال العبيدي شارك مشروع وفرها اليوم تلقاها بكرا للتعليم والتقيف المالي وهو أحد مشاريع مصرف ليبيا المركزي البيضاء في إطار نشر الثقافة المالية وتعزيزها وباعتبارها أحد أركان الشمول المالي أهمها في تعزيز الشمول المالي .

وتابع بالقول: تلقينا دعوة من اللجنة المنظمة للملتقي السنوي للتجارة الإلكترونية للمشاركة في المعرض المصاحب حيث تختلف مشاركتنا عن مشاركة شركات الدفع الالكترونية من حيث أن هذا المشروع غير ربحي يهدف إلى استهداف فئة الشباب والأطفال خاصة والمجتمع عامة وتم عرض الأدوات الإعلامية من مطبوعات وبرومات وأيضاً تم عرض الجوائز الدولية التي تحصل عليها المشروع في جوائز الشمول المال العالمي.

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