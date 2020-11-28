بسبب الدولة الفاشلة وسلبية المواطن .. توقعات بإظلام تام في أي لحظة بالزنتان

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشفت فرقة الصيانة الدورية، بدائرة التوزيع الزنتان، عن كوارث تواجههم داخل المدينة؛ منها الافتقاد لأي حلول للأزمات المتراكمة، حتى ساء حال شركة الكهرباء، الأمر الذي ينذر بإظلام تام في أي لحظة.

وأكدت الفرقة، في بيان مقتضب لها، أنها تواجه مشكلة كبيرة جدًا داخليًا؛ تكمن في عدم وجود فنيين بالدائرة بسبب الاستقالات الكثيرة خلال الفترة الماضية، موضحة أن هناك قلة تعمل فقط ولا تستطيع إنجاز شيء لأن الحمل ثقيل جدًا.

وتوقعت إظلام دامس طويل في أي لحظة، وقد تستغرق المدينة شهرًا دون كهرباء، مرجعة السبب إلى “الدولة الفاشلة وسلبية المواطن”، مطالبة المواطنين بالاستعداد لـ”شتاء صعب”.

وتشهد العاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى، منذ فترة، أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميًا قد تصل إلى 20 ساعة، وهو ما يثقل كاهل الليبيين، خصوصًا مع اشتداد حر الصيف.