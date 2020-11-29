جمارك السرّاج تتجاهل الكبير وتصدر بيانًا يسمح بالاستيراد دون الرجوع للمصرف المركزي

طرابلس 29 نوفمبر 2020 (وال) – أصدر مدير ما يُعرف بـ “الإدارة العامة للشؤون الفنية بمصلحة الجمارك”، التابعة لما يُسمى “وزارة المالية” بحكومة الصخيرات المرفوضة المدعو سالم أحمد البصير، خطابا لمدراء الإدارات العامة ومدير مديريات الجمارك، يطالبهم بالسماح باستيراد السلع والبضائع دون الرجوع لمصرف ليبيا المركزي الذي يترأسه المُحافظ المُقال الصديق الكبير.

وجاء في نص الخطاب، أحيل إليكم صورة من كتاب مدير مكتب الشؤون المالية بوزارة المالية المؤرخ فى 25 نوفمبر، والمتضمن تعليمات وزير المالية بإحالة كتاب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، رقم 12159 المؤرخ فى 24 نوفمبر، والذى جاء فيه السماح باستيراد السلع والبضائع دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية، المعمول بها بمصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف إلى حين قيام المصرف المركزي بتصحيح الوضع القائم حاليا وذلك لتعميمه على التابعين إليكم . (وال – طرابلس) س س

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