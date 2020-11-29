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بالارقـام.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 29/11/2020 بالسوق الموازي

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاحد 29 نوفمبر 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.68 و6.67 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 6.69 دينار

حوالات دبي-تركيا – 6.69 دينار

اليورو = 7.93 دينار

الجنية الإسترليني 8.75 دينار

الليرة التركية 0.84 دينار

الدينار التونسي 2.42 دينار

الجنية المصري 0.43 دينار

الدينار الأردني 9.25 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ270 دينار

كسر الفضة 3.00 ينار

بطاقة ارباب الاسر ~ دينار

دولار بشيك المصدق: – 8.05 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 8.00 “مصرف الوحدة” – 7.45 “مصرف الجمهورية”. (تقريبي قد تختلف من تاجر لأخر حسب المبالغ)

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ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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تعليق

  • إتقوا الله يا من تجلسون على كراسي المناصب في الشعب الليبي
    لو أنكم تريدون حل مشكلة السيولة بإمكانكم تحويل مرتبات الموظفين بالدولار
    احسبوها كما تشاؤن فقط المهم تفرج والحل عندكم
    أو فتح منحة أرباب الاسر ولو بمائة دولار للفرد المهم تحل المشكلة
    أين الخبرات …. أين المؤهلات ….. أين المسؤلين …..
    أنتم تتقاضون في مرتبات عالية وكبيرة ولم تشعروا بشح السيولة
    معقولة الموظف الغلبان يقدم صك بقيمة الف دينار ليتحصل على 700 فقط
    إما أن تجدوا حلول وألا فالأفضل أن تغادروا ليتولى غيركم حسن التصرف وتوفير الحياة الرغدة الهانئة التي إنتفض من أجلها الشعب

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