خبراء إدارة النفايات المُشعّة يتفقدون البنية بشركة “الواحة”

اطلع فريق من الخبراء التابعين لإدارة الوقود والنفايات المشعة التابعة لمؤسسة الطاقة الذرية، خلال جولة تفقدية في شركة الواحة للنفط؛ على الوضع الحالي لإدارة المواد المُشعّة طبيعية المنشأ بالشركة.

وتضمنت الزيارة، الاطلاع على الإجراءات المتبعة والقيام بزيارات ميدانية عدّة إلى محطات الإنتاج في حقول “الفارغ والمسراب وجالو”، إضافة إلى إلقاء محاضرات توعوية في مجال إدارة المواد المشعّة طبيعية المنشأ على العاملين في حقليْ “الفارغ وجالو”، ومعاينة أجهزة قياس الإشعاع المستخدمة من قبل الشركة، والتأكد من فاعليتها.

وتهدف هذه الزيارة إلى فتح تعاون بناء بين مؤسسة الطاقة الذرية وشركة الواحة للنفط في مجال دراسة الأثر البيئي لمنشآت معالجة وتخزين ودفن المواد المُشعّة طبيعية المنشأ، وكذلك في مجال تطوير الإجراءات والأدلة المستخدمة في عمليات إدارة المواد المُشعّة طبيعية المنشأ، حسب بيان المؤسسة.

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