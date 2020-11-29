المنطقة الحرة بمصراتة تعتمد ميزانية العام 2021

أعلنت المنطقة الحرة بمصراتة أمس السبت، عن اعتماد لجنة الإدارة للميزانية الخاصة بالعام 2021 في اجتماعها العادي الثاني لهذا العام.

ووفق بيان لإدارة المنطقة، تناول الاجتماع عديد البنود من بينها مناقشة مقترح رئيس لجنة العلاج الطبي ومقترح رئيس لجنة السلف، إضافة إلى اعتماد ميزانية عام 2021.

وأشار البيان إلى أنه عقب الاجتماع لجنة الإدارة والمدير العام بزيارة ميدانية لمشروع البنية التحتية، ومتابعة أعمال تركيب الكوابل للروافع القنطرية، حيث تم الانتهاء وتجربة الرافعة رقم 2 من خلال الفريق الفني المكلف بهذه الأعمال.

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