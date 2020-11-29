الأبيرش لصدى الاقتصادية: ملتقى التجارة شهد مناقشة مبادرة هامة بين المركزي والجامعة الليبية الدولية لنشر الوعي بالعمل الإلكتروني

قال مدير إدارة المدفوعات الوطني بمصرف ليبيا المركزي والمشرف عن ملتقى التجارة الإلكترونية “أسام الأبيرش” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن منتدي التجارة الالكترونية يهدف بالدرجة الأولى إلى احتواء المبادرات الالكترونية الخاصة بتطبيقات التجارة والخدمات الإلكترونية وبحث كيفية ربطها بحلول الدفع الالكتروني التي تقدمها المصارف وشركات الدفع .

وكشف “الأبيرش” أن الجلسة الأولى تناولت من الملتقي التحديات التي تواجه التجارة الالكترونية ، حيث ناقش المتحدثين تجربتهم والصعوبات التي تواجه التجارة الالكترونية من غياب التشريعات المنظمة لها وغياب نظام عنونه ثابت، كذالك مشكله ارتفاع تكاليف نقل السلع بين المدن وضعف عمليه التسوية للمرتجعات cashbaclk . وتابع بالقول: كما قام أصحاب بعض التطبيقات الواعدة مثل “سبيزا ، فلاي سيرينايكا ، باندا ، لبسة ، الدليل العقاري ،A2B محفظة ، ميدكو” بتقديم عروض موجزة حول تطبيقاتهم وتوقعاتهم الطموحة للمستقبل ، وقد تم ضمن فاعليات الملتقى رعاية توقيع اتفاقية بين شركة تطوير وشركة عابرة الصحراء لإنشاء مركز بيانات Data Center لتقديم خدمة استضافة البيانات لرواد الأعمال مما يوفر عليهم الكثير من التكاليف والوقت والجهد.

وبحسب الأبيرش وضمن جلسة الدفع الإلكتروني وريادة الأعمال شاركت شركات الدفع الإلكتروني بعرض عن حجم المدفوعات خلال هذا العام ومناقشة مدي جاهزيتهم لدعم خدمات التجارة الالكترونية . كما شارك رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات عضو اللجنة المشكلة بقرار رئيس اللجنة العليا لمشروع شبكة ليبيا للتجارة لوضع مسودة مشروع قانون المعاملات الالكترونية بعرض عن أعمال اللجنة في إعداد مسودة قانون المعاملات الإلكترونية وما توصلت اليه .

وكشف “الأبيرش” عن مشاركة صندوق نماء وصندوق رأس المال المغامر في محور ريادة الاعمال التي يتشارك فيها مصرف السرايا مع مؤسسة خبراء فرانس ، كما عرض رئيس مجلس ادارة مصرف السرايا مزايا وأهداف هذا الصندوق واجمع الحاضرون على أهمية هذه الصناديق في دعم المبادرين ضمن بيئة مشجعة .

وبحسب الأبيرش فقد تمت مناقشة مبادرة بين مصرف ليبيا المركزي و الجامعة الليبية الدولية بهدف رفع الوعي بأهمية العمل الالكتروني والتحول الرقمي ودعم التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني لتعزيز الشمول المالي .

وختم المشرف عن الملتقى حديثه بالقول: صاحب فاعليات الملتقى إقامة معرض شاركت فيه شركات التجارة الالكترونية وشركات الدفع الكتروني وشركات تقنية المعلومات وبعض المصارف التجارية ،للتعريف بنشاطهم وعرض خدماتهم .

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