شركة سرت تشغل وحدة بحقل الاستقلال متوقفة لسنوات

أفاد شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أن العاملين بحقل الاستقلال التابع لها تمكنوا من تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية التى كانت متوقفة من سنة 2017.

وقالت الشركة في بيان لها إن العمال أجروا للوحدة أثناء توقفها عمرة تضمنت استبدال مادة الكربون التالف وتجديد وصيانة مضخات الأمين و إعادتها للخدمة بجهود وطنية خالصة.

ونوهت البيان إلى أن اتشغيل الوحدة الثانية سيتيح المجال لصيانة ومعاجة بعض المشاكل في الوحدة الإنتاجية الأولى التي ظلت تعمل خلال تلك الفترة دون توقف.

وقالت “سرت” إن مجموعتي الإنتاج والصيانة تمكنوا من التغلب على كافة الصعاب وإعادة الإنتاج للوحدة.

ولفتت الشركة إلى أن معمل الغاز بحقل الاستقلال يتكون من وحدتي إنتاج يجري في كل واحدة منهما فصل المياه والمكثفات ومعالجة الغاز الطبيعي.

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