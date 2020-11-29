اقتصاد

مصراتة تشهد تدشين مشروع التأهيل لسوق العمل في “الطاقات”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام وزير العمل والتأهيل المفوّض بحكومة “الوفاق”، المهدي الأمين، بزيارة إلى مدينة مصراتة، يوم السبت؛ من أجل تدشين مشروع التأهيل لسوق العمل في مجال الطاقات المتجددة.

وأعلنت بلدية مصراتة البدء في تدشين المشروع، بحضور الوزير، وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، والمجلس البلدي زليتن، بالإضافة إلى رئيس جامعة مصراتة.

يشار الى أن فعاليات البرنامج التدريبي تُقام بتنظيم مركز الطاقات المتجددة بجامعة مصراتة، برعاية منظمة “سنابل ليبيا للتنمية”، بالتعاون مع بلديتيْ “مصراتة وزليتن”، جامعة مصراتة، وكلية التقنية الصناعية؛ حيث يُقام البرنامج التدريبي في النسخة الأولى ببلدية مصراتة، فيما تكون النسخة الثانية ببلدية زليتن.

وكان عميد بلدية مصراتة قد استقبل، يوم أمس، وزير العمل والتأهيل، وتم بحث المشكلات التي يواجهها سوق العمل، بالإضافة إلى إيجاد آليات لتوفير فرص العمل، عدا عن التركيز على القطاعات التي تُعاني من النقص في الكوادر الفنية والحرفية.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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