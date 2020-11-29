غرفة التجارة بمصراتة تبحث إجراءات توريد السلع

دعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، كافة منتسبيها لحضور الاجتماع المُوسع المزمع عقده يوم الاثنين المقبل، لبحث إجراءات توريد السلع.

وأفادت الغرفة في بيان لها عبر منصتها الرسمية بأن الاجتماع سيناقش تداعيات تمديد قرار المجلس الرئاسي رقم 707 بشأن السماح بدخول البضائع دون الالتزام بإجراءات التحويل التي نص عليها مصرف ليبيا المركزي.

وأضافت الغرفة في ذات البيان أن الاجتماع الذي سيُعقد في مقرها ستشارك فيه غرف التجارة والصناعة والزراعة في كل من طرابلس ومصراتة وبنغازي والزنتان ودرنة وطبرق وسرت وسبها والجفارة والمرقب والبيضاء ومرزق والجبل الغربي والمنطقة الغربية.

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