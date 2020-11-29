شركة سرت تُعيد تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية بمعمل غاز حقل الاستقلال

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في وقت متأخر من أمس السبت، إعادة تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية بمعمل غاز حقل الاستقلال.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأنها تمكنت من تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية التى كانت متوقفة من سنة 2017، حيث استطاعت الشركة خلال فترة التوقف إجراء عمرة للوحدة تضمنت استبدال مادة الكربون التالف وتجديد وصيانة مضخات الأمين وإعادتها للخدمة بجهود وطنية خالصة.

وأشار البيان إلى أن تشغيل الوحدة الثانية سيتيح المجال لصيانة ومعاجة بعض المشاكل في الوحدة الإنتاجية الأولى التي ظلت تعمل خلال تلك الفترة دون توقف.

ويتكون معمل الغاز بحقل الاستقلال من وحدتي إنتاج يتم في كل واحدة منهما فصل المياه والمكثفات ومعالجة الغاز الطبيعي.

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