الزاوية لتكرير النفط تقف على مشاكل مصنع الأسفلت

اطّلع عضو لجنة الإدارة المالية والموارد البشرية بشركة الزاوية لتكرير النفط خلال جولة تفقدية إلى مصنع أسفلت بنغازي التابع للشركة على سير العمل بالمصنع.

وتضمنت الجولة التي شارك فيها كل من عضو اللجنة صلاح الخطاب، مدير إدارة المصنع المبروك العريبي، ومنسق المالية، اجتماعا موسعا عُقد لمناقشة كافة الإشكاليات الإدارية والمالية التي تواجه سير العمل بالمصنع، وسبل حلحلتها. إضافة إلى سرد إدارة المصنع الإشكاليات التي تواجههم في تنفيذ واجباتهم، وتقديم المقترحات التي من شأنها الإسهام في تذليل العراقيل.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط، إعادة تشغيل مصنع أسفلت الزاوية في إطار متابعة تشغيل الوحدات الصناعية بالشركة بشكل متوال.

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