مسح بحري في ميناءي طرابلس وزوارة

أعلنت الشركة الليبية للموانئ اليوم الأحد، عن وصول زورق المسح البحري “الإرادة 4″، إلى ميناء طرابلس، لتنفيذ أعمال مسح بحري في الميناء.

وأضافت الشركة، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الزورق سينتقل إلى ميناء زوارة البحري لتنفيذ أعمال مسح بحري بالميناء، وذلك تمهيدا لاستقبال إحدى السفن القادمة للميناء، دون ذكر اسمها.

وفي سياق آخر، عقدت الإدارة العامة بالشركة، الأحد، اجتماعا ضم رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ رفقة أعضاء مجلس الإدارة، حيث نوقش في الاجتماع العديد من المواضيع التي من شأنها تطوير أداء الشركة.

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