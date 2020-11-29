معيتيق يبحث مع عمداء الجنوب برامج التنمية وتنفيذ قرار المليار دينار

بحث النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق اليوم الأحد مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية برامج التنمية والخدمات، إضافة إلى تنفيذ قرار المليار دينار المخصص للمنطقة.

وتناول الاجتماع الذي عقد عبر خدمة الفيديو “zoom app”، تنفيد برنامج المليار دينار المخصص للجنوب وتفعيل ديوان المجلس الرئاسي بالجنوب، إضافة إلى صيانة الطرق وتفعيل قانون 59 ونقل اختصاصات البلديات في مجال النظافة والمياه والصرف الصحي والحرس البلدي.

وبحسب البيان الصادر عن البلديات، تطرق الاجتماع إلى قرارات وبيان مجلس بلديات فزان المنعقد في الفترة السابقه بسبها والذي سلط الضوء على معاناة المواطنين من وقود وغاز وسيولة.

وكان مطلب البلديات بنقل الإدارة المحليه من طرابلس إلى الجنوب، من بين الملفات التي تناولها اجتماع معيتيق مع العمداء.

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