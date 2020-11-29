خاص لصدى ؛ المركزي والخارجي يصرحان لصدى حول دراسة المؤسسة فتح حسابات خارجية للإيرادات … ويكشفان تفاصيل هامة

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي طرابلس في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن دراسة مؤسسة النفط بفتح حساب خارجي “مخالف للقانون” ولا يمكنها ذلك ويحتاج الأمر إلى موافقة الحكومة .

مسؤول آخر يعمل بالمصرف الخارجي قال لصحيفة صدى الاقتصادية أن المؤسسة الوطنية للنفط منذ تأسيس المصرف الخارجي وحساباتها واعتماداتها وتحويلاتها من المصرف الخارجي لأنه يملك أكبر شبكة مراسلين.

وتابع بالقول ؛ باستطاعة المؤسسة فتح حسابات في مصارف أخرى ولكن من الاستحالة أن تجد ذات السعر والسرعة والخدمات بذات كيفية الخارجي كما تحتاج إلى موافقة الحكومة في فتح حسابات أخرى .

وقال: كما تحتاج المؤسسة موافقة ديوان المحاسبة ، وايجاد مبرر لفتح الحساب الخارجي وأن أي تحويل أو اعتماد من مصرف أخر فهو كذلك يحتاج إلى موافقة المصرف المركزي .

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