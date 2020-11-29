“معيتيق” يجتمع مع بلديات الجنوب لمناقشة كافة احتياجاتهم

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني “أحمد معيتيق” اليوم الأحد إنه قد تم عقد اجتماعا عبر تطبيق الزوم مع عمداء بلديات سبها، بنت بيه، براك الشاطئ، أوباري ، الشويرف ، البوانيس، الغريفة ، وادي عتبة ، الشرقية، وذلك لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات.

حيث طالبوا عمداء البلديات خلال الاجتماع ضرورة تفعيل قرار إنشاء مكتب مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية، واستكمال محطة أوباري الغازية، ودعم مشروع خط أوباري والفجيج ومحطة سبها الشمالية، إضافة لتحديد احتياجات منطقة فزان من الميزانية المخصصة لتنمية وتطوير الجنوب وإعادة تبويبها والاستفادة منها لتنفيذ مشاريع الطرق التي تربط مناطق الجنوب، وتجهيز المطارات الواقعة في بلديات فزان والعمل على استئناف رحلات الطيران الداخلية والخارجية.

كما طالبوا أيضا تخصيص ميزانيات طوارئ للبلديات لمعالجة المختنقات من ميزانية الطواريء.

من جهته أكد “معيتيق” على ضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لبلديات الجنوب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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