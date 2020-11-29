 الزاوية لتكرير النفط تقف على مشاكل مصنع الإسفلت بنغازي

أخبار ليبيا 24

أجرى عضو لجنة الإدارة المالية والموارد البشرية بشركة الزاوية لتكرير النفط جولة تفقدية إلى مصنع أسفلت بنغازي التابع للشركة للاطّلاع على سير العمل بالمصنع.

واختتمت الجولة بعقد اجتماع موسع لمناقشة كافة المشاكل الإدارية والمالية التي تواجه سير العمل بالمصنع، وبحث سبل حلحلتها.

كما تم خلال الاجتماع سرد إدارة المصنع الإشكاليات التي تواجههم في تنفيذ واجباتهم، وتقديم المقترحات التي من شأنها الإسهام في تذليل العراقيل.

الجولة التفقدية شارك فيها عضو اللجنة صلاح الخطاب، ومدير إدارة المصنع المبروك العريبي، ومنسق المالية،

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط، إعادة تشغيل مصنع أسفلت الزاوية في إطار متابعة تشغيل الوحدات الصناعية بالشركة بشكل متوال.