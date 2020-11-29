صنع الله يقايض الكبير بتوحيد سعر الصرف .. ويكشف تظليل في قيمة المرتبات

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله ” أن مناشدات الشفافية بخصوص إيرادات النفط ليس بجديد بل منذ سنة 2016 ، مشيراً إلى أن هذه الأموال “عائدات النفط” يتم توزيعها على أشخاص محددوين فقط من أجل تحقيق مكاسب فلا يمكن أن يستمر هذا العبث اطلاقا وما قامت به المؤسسة هو حماية الثروة الليبية والأجيال القديمة

وأضاف : الأموال يتم الاحتفاظ بها بشكل قانوني ، ومن يقول غير ذلك بيننا وبينه القضاء ولكن من يتباكى على الأموال هو المستفيد منها فقط ، ولكن إذا تحصل الليبين على هذه الأموال على 1.40 “فصحتين” ولكن شخص هناك من يتحصل عليها ب1.40 وآخر ب 6 دينار في السوق وكل يوم ترتفع الأسعار .فلا يمكن الاستمرار بهذا الشكل .

وأفاد أنه سيتم رفع التجميد على الأموال عندما تكون هناك شفافية وأن يكون هناك سعر صرف واحد ، لكن بلاد بها 4 أسعار للصرف تعد فوضى ، وحتى المرتبات بها تظليل 24 مليار ويعادل بالدولار 6 أو 7 مليار فقط ولكن في البيانات تبين أن 24 مليار تعادل 18 مليار بالدولار، مطالباً بإستفادة الليبين بحقوقهم ، وأن المركزي أوقف منح المنحة رغم وجود الأموال

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