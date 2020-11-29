“صنع الله”:الكبير يتحكم باالليبين وطوله طول عصاته … ولن يرى أموال العوائد مجدداً إلا بعد تحقيق هذه الخطوات

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية ليبيا للنفط أنه ماعلاقة السيولة ببيع النفط وهأن هذه سياسات نقدية فاشلة ، مشيراً إلى أن شخص واحد متحكم في كل شيء بإشارة إلى الصديق الكبير تحديداً .

وأوضح صنع الله أنه يجب أن يتفاعل المصرف المركزي بمجلس إدراته وليس بشخص واحد متحكم في كافة الليبين “طوله طول عصاته” وفق وصفه ويقوم بتعذيب الليبين ويوم الدولار ب6 ويوم ب4 وأن هذه الفوضى لم تعد تسري بالبلاد .

وأفاد يجب أن يتوحد المركزي وأن يقوم المحافظ بمهامه ، غير ذلك لن ترى الأموال مجددا ويوم يتم توضيح أين تذهب المبالغ وان يستفيذ بهم الليبين باعطاء منح كذلك سيتم الافراج عليهم ، ولكن أن تعطيهم إلى شخص ب1.40 ويبيعه على 10 دينار ويورد بهم حاوية تراب هذا غير مسموح وإذا لا يوجد من يقول لك لا فنحن نقولها لك .

وتابع بالقول: نحن تعبنا على النفط ووقفنا عندما تم اقفاله وصارعنا لأجله ولك أنت قلت خمسة كلمات فقط وهي أن اقفال النفط مثل اطلاق رصاصة بالرأس ، خمس كلمات فقط ، أنا من دافعت على النفط والمؤسسة ومن معي .

وأفاد أن اجراء حجز الأموال النفط في ليبيا وضخ النفط سليم ، وأنت تملك 60 أو 70 مليار قم بصرفهم ، وان الأموال في مصرف الليبي الخارجي وفي ليبيا وليست في جيبي ، موجهاً السؤال للكبير مجدداً هل تستطيع أنت عندما يتم اقفال النفط مجدداً فتحه ،بعد صياحه لأنه يريد الأموال وفقا لصنع الله .

وأفاد صنع الله: من يتعب ويشقى يمكنه التصرف بالأموال بالطريقة الصحيحة وليست بالطريقة الحالية مطالباً إياه بإجراء اصلاحات للسيولة وغيرها من المواضيع والتحجج بأن المركزي منسقم ولا يوجد اتفاق سياسي ولكنه يصرف الأموال ،وأن الصرف بميزانية وبدون قانون متسائلاً هل أصبح القانون طاقية مرة تلبسها مرة تشلحها؟؟

وأكد أن النفط لكافة الليبين ، وليس ل1000 أو 2000 وأن الكبير يقوم بالضحك على الليبين بالمرتبات 24 مليار التي يقابلها بالدولار 5 أو 6 مليار وليس 13 مليار كما يورد ببياته وأن التدقيق المالي سيكشف كل شيء وأين ذهبت الأموال ، وأن ليبيا تمر بأزمة وضائقة بسبب السياسات الفاشلة للمحافظ .

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