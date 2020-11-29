“صنع الله”: الكبير يمنح الدولار ب1.40 لحميد وحميدة واللي راضي عليهم…أما المصاب بالسرطان يموت ولا يتحصل عليه

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” أن محافظ المركزي الصديق الكبير يمنح الدولار “1.40 لاحميدة وحمد فقط واللي راضي عليهم إنت فقط أما الطالب أو من يحتاج العلاج للسرطان لا يتحصل عليه يموت ولا يتحصل على أموال .

وأفاد ولكن التاجر من يورد التراب “اعتمادات وهمية” تمنحونه الأموال ، وطالب الذي يريد التعلم لا يمنحونه ، وأن هناك من كسب مليارات وقام بضخها بالبلاد وهذا نتاج الفوضى متسائلاً هل نبيع النفط أم التراب؟؟

وجدد قوله بالعامية : النفط لليبين ، الناس اللي ضربهم السرطان المتملحة في الشوارع ويجب وقف هذا العبث ويجب أن تكون الإجراءات قانونية صحيحة ولا يمكن أن يتوقف انتاج النفط من جديد فكل يوم لدينا مشاكل جراء قفله .

وقال صنع الله: اجلس يا صديق مع مجلس إدارة المركزي وقم بتصحيح وضعك ، وكذلك أوضاع المصرف الخارجي يجب اصلاحها فلا يعقل 4 مدراء عامون للمصرف الخارجي بظرف د فترة قصيرة وكإنه ملعب كورة فالخارجي هو وجهة ليبيا وكافة أموال ليبيا بالخارجي وأن هذه التصرفات الطائشة ضيعت سمعة ليبيا .

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