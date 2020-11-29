بومطاري: قرارات زيادة مرتبات بعض القطاعات تشكل دين عام على الدولة ومن الصعب تنفيذها

قال وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري اليوم الأحد، إن قرارات زيادة المرتبات في بعض القطاعات العامة تشكل دين عام متراكم على الدولة.

وأوضح بومطاري في بث مباشر عبر حسابه بموقع فيسبوك، بأن قرار الزيادة المتعلق بالمرتبات في قطاع النفط والصحة والتعليم والدفاع يظل دين عام على الدولة، في ظل عدم القدرة على توفير تغطية مالية لها.

وأكد بأن صرف العلاوة أو الزيادة في مرتبات القطاعات تحتاج إلى تغطية مالية مضمنة في الميزانية العامة للدولة والتي لم تحدث في العام الحالي 2020، حيث خفضت الميزانية بشكل كبير جداً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية