الدولار واليورو يسجلان ارتفاعا صباح اليوم

أكد أحد تجار العمله لصحيفة صدى الاقتصادية صباح اليوم الإتنين على ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي اليوم حيث وصل إلى 7.03 بينما بالأمس كان سعر الدولار حوالي 6.80.

وبحسب التاجر فقد بلغ اليورو ايضا صباح اليوم 8.40 بينما بالأمس كان سعر اليورو 8.07.

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