شركة الجوف للنفط تستعرض الميزانية التقديرية للعام القادم والمصرفات في 2020

بحث المسؤلون عن شركة الجوف للتقنية النفطية اليوم الاثنين، الميزانية التقديرية للشركة خلال العام القادم والمصرفات في العام الحالي 2020.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن الإدارة عقدت اجتماعا موسعا تناولت من خلاله أبرز المشاكل التي تعترض الإدارة المالية في تحصيل الإيرادات من الشركات وتأخر سداد بعض الشركات لمستحقات الشركة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق لنشاط إدارة العمليات ومستهدفات الإدارة للعام القادم وأهم الأعمال المحققة للعام 2020 ونشاط المكتب القانوني بالشركة، إضافة إلى مناقشة الصعوبات والعراقيل التي اعترضت سير عمل الإدارة.

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