تركيا.. الاقتصاد ينمو 6.7% في الربع الـ3 من العام الجاري بعد موجة كورونا الأولى

ازداد نمو الاقتصاد التركي بأكثر من المتوقع، عند 6.7% في الربع الـ3 من العام الجاري، ليتعافى بعد انكماش بنحو 10% بسبب إجراءات العزل للحد من تفشي كورونا في الموجة الأولى.

وحسب استطلاع لرويترز، كان من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي التركي 4.8% على أساس سنوي، مما يعكس تعافيا واسع النطاق في قطاعات التصنيع والإنفاق والتجارة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، زادت الأنشطة المالية والتأمينية 41.1% في الربع الثالث، والمعلومات والاتصالات 15%، والصناعة 8%، والبناء 4%.

وكان تأثير ذلك على الليرة التركية ضعيفا إذ انخفضت 0.25% إلى 7.8395 مقابل الدولار.

وأظهرت البيانات أنه على أساس فصلي ومعدل في ضوء عوامل التقويم، نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 15.6% مقارنة بالربع السابق، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 9.9 بالمئة في الربع الـ2، بعد أن نما 4.5% في الربع الأول.

وعلى مدى العام ككل، توقع الاستطلاع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي ثابتا، مع تقديرات تتراوح بين نمو بمعدل 0.6% وانكماش5% حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وأدى الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة والوفاة المرتبطة بالفيروس في الأسابيع الماضية إلى فرض حظر تجول وتدابير أخرى ستضغط على الاقتصاد.

