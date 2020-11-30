غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها تبحث أزمة الوقود والغاز

نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها اليوم الاثنين، جلسة حوارية حول أزمة الوقود والغاز التي تعاني منها المنطقة.

وشارك في الجلسة مجموعة من المسؤلين وشخصيات مهتمة بالشأن الاقتصادي في مدينة سبها.

وعلى الرغم من محاولات الغرفة بالتنسيق مع شركة البريقة لتوفير احتياجات الجنوب من الوقود وغاز الطهي، إلا أن المخاطر المرتفعة للنقل عرقلة عملية الإمدادات من مستودعات الشركة في طرابلس ومصراتة إلى سبها.

وكانت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أعلنت في وقت سابق قيام سائقي الشاحنات باعتصام مفتوح إلى حين تأمينهم في ظل ما يتعرضون له من مضايقات أثناء عمليات النقل.

وقبل شهرين تقريبا تعرض عدد من سائقي شاحنات نقل الوقود إلى الخطف على الطريق إلى سبها قادمين من مصراتة، قبل أن تتدخل بعض الجهات لإطلاق سراحهم.

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