“بومطاري”: الإفراج عن المرتبات سيتم في ديسمبر

قال وزير المالية والاقتصاد المفوّض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، خلال بثّ مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، إن موعد الإفراج عن المرتبات، سيكون في شهر ديسمبر.

وأكد “بومطاري” أن جلّ الإفراجات جاهزة، ومدرجة في منظومة الرقم الوطني، حيث ستحال القيم المالية الخاصة بها في الشهر ذاته.

وأضاف أن وزارة المالية قامت بالتنسيق رفقة وزارة العمل والأجهزة الرقابية لتسهيل هذه العملية، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشروط والإجراءات القانونية التي ستكون معقّدة، وتحرم شريحة كبيرة من الموظفين من موضوع الإفراجات.

وأشار “بومطاري” إلى نقص في جهات محددة، حيث تمت مخاطبة وزارة العمل لمحاولة التواصل مع كافة الجهات وتوفير الحد الأدنى من المتطلبات لعملية الإفراجات المالية.

أمّا فيما يتعلق بملف الشركات المتعثرة؛ فقد قال “بومطاري”، إن وزارة المالية أحالت المراسلات المطلوبة بكاملها إلى المجلس الرئاسي، على أن تتم مخاطبة المصرف المركزي لاستعمال فائض الإيرادات الناتجة عن رسوم بيع النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة؛ لم ترد الموافقة النهائية لإحالة التغطية المالية اللازمة لهذا الموضوع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية