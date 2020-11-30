“باشاغا” يناقش مع مصلحة الجمارك تأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية

عقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” اليوم الاثنين اجتماعا مع نائب رئيس مصلحة الجمارك “إمحمد الشيباني” ومدير إدارة الشؤون الفنية “سالم البصير” ومدير مكتب عام مصلحة الجمارك “هشام الفطيس”.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك في تأمين المنافذ بالدولة، ومنع عمليات التهريب وإدخال البضائع الغير قانونية، والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بهذه المنافذ بما يتماشى مع القوانين واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير.

كما تم أيضا مناقشة منع حدوث أي خروقات أمنية بها بما يضمن الحفاظ على أمن وصحة المواطنين، إضافة لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك.

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