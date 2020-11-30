وصول 1269 سيارة قادمة من السوق الأوروبي إلى بنغازي

استقبل ميناء بنغازي البحري عددًا من السفن التجارية المحملة بالأسمنت والبضائع المتنوعة والسيارات.

وبحسب بيانات حديثة نشرتها إدارة الميناء؛ فقد وصلت السفينة “جراند برتغال” التابعة للوكيل الملاحي شركة “ميار ليبيا”، وعلى متنها 1269 سيارة قادمة من السوق الأوروبي.

كما شهد الميناء وصول السفينة “ديب أس”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “ليبيا التضامن”، وعلى متنها 8100 طن من أكياس الإسمنت.

وقد استقبل الميناء كذلك، سفينة نقل الحاويات “ايجي فيوتشر”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 266 حاوية محمّلة ببضائع وسلع مختلفة.

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