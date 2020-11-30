“السراج” يجتمع مع شركة إيني النفطية لإمكانية دعم قطاع الكهرباء بليبيا

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” اليوم الاثنين اجتماعا مع شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، حيث حضر الاجتماع المدير التنفيذي للشركة “كلاوديو ديسكالزي”، ومديرالعام لايني للموارد الطبيعية “اليساندرو بوليتي”، ومدير العلاقات “لابو بيستلي”، وحضر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”.

حيث نوقش متابعة مشاريع الشركة في ليبيا وإمكانية فتح آفاق جديدة للاستثمار للمساهمة في انعاش الاقتصاد الليبي، إضافة إلى بحث الخطوات المتخذة لاستحداث مشاريع للتنمية المكانية في مناطق عمل الشركة.

كما تم أيضا مناقشة ما أتفق بشأنه في اجتماعات سابقة من إمكانية دعم شركة إيني لقطاع الكهرباء في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية