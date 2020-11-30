حتى تتوفر آلية توزيع عادلة.. الحكومة الليبية تجمّد حساب عائدات النفط

أصدرت الحكومة الليبية، بيانًا بشأن تجميد حساب عائدات النفط، إلى حين إيجاد آلية لتوزيعه بشكل عادل على الليبيين.

وقالت الحكومة الليبية، في بيانها، إن هذا القرار جاء بناءً على كلمة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، “مصطفى صنع الله”؛ أفصح خلالها، عن حجم الفساد الذي يشوب عمل مصرف ليبيا المركزي برئاسة “الصديق الكبير”.

وشددت الحكومة، في بيانها، على ضرورة احتفاظ المؤسسة الوطنية للنفط بعائدات النفط في حسابها لدى مصرف ليبيا الخارجي، إلى حين إيجاد آلية تضمن توزيع عادل له.

وكان “صنع الله” قد حمّل، في كلمة له نشرَت عبرَ المنصة الرسميّةِ للمؤسسة، أمس، “الكبير”؛ مسؤولية إهدارِ مليارات الدولارات، متهمًا إياهُ بمنح اعتمادات وهمية.

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