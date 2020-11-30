“الواحة” تُخطط للبدء في الأعمال الإنشائية بحقولها

بحثت شركة “الواحة للنفط” مع شركة “بترول كوميت”، خطوات البدء في الأعمال الإنشائية بحقول شركة “الواحة”.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عُقد بمقر شركة “الواحة”، حيث ناقش المجتمعون إمكانية الشروع في استبدال عدادات القياس وملحقاتها بميناء السدرة.

وشارك في الاجتماع، من جانب شركة “الواحة للنفط” مدير إدارة الهندسة فتحي بن زاهية، ومراقب الخدمات الفنية ورئيس قسم الهندسة المدنية ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية والكيميائية، أمّا من جانب شركة “بترول كوميت”، حضر مدير عام الشركة.

وكانت شركة “الواحة” قد أعلنت في وقت سابق، سيطرتها على تسربات نفطية طفيفة، وإنجاز أعمال الصيانة لأجزاء كبيرة من مضخات النفط، الواقعة في المنطقة الممتدة من محطة “الدفة” الجنوبية حتى محطة الواحة الشمالية.

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