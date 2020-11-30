متجاوزاً صلاحيات منصبه… الكبير يستقبل السفير والقنصل التونسيين

طرابلس 30 نوفمبر 2020 (وال) – استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس المُقال من مجلس النواب المدعو الصديق الكبير، بمكتبه صباح اليوم الإثنين، سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا الأسعد عجيلي والقنصل العام التونسي لدى ليبيا توفيق أبو القاسم.

وبحسب إيجاز صحفي للمركز طرابلس، فإن “اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك بما يُعزز علاقات الأخوة والصداقة بين الشعبين في كلا البلدين”، حسب نص الإيجاز. (وال – طرابلس) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال