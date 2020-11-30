اقتصاد

متجاوزاً صلاحيات منصبه… الكبير يستقبل السفير والقنصل التونسيين

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 30 نوفمبر 2020 (وال) – استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس المُقال من مجلس النواب المدعو الصديق الكبير، بمكتبه صباح اليوم الإثنين، سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا الأسعد عجيلي والقنصل العام التونسي لدى ليبيا توفيق أبو القاسم.

وبحسب إيجاز صحفي للمركز طرابلس، فإن “اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك بما يُعزز علاقات الأخوة والصداقة بين الشعبين في كلا البلدين”، حسب نص الإيجاز. (وال – طرابلس) س س

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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