اقتصاد

الناقلة النفطية “فرونت سامرا” تشحن مليون برميل من طبرق إلى إيطاليا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

30 نوفمبر، 2020 5:37 م

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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