من بينهم والكبير وصنع الله.. السراج يدعو لاجتماع موسع بشأن قرار تجميد الإيرادات النفطية: تعرف على المدعوين

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الاثنين، كلا من رئيسي مجلس النواب بطرابلس ومجلس الدولة ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى محافظ المصرف المركزي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والقائم بأعمال النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزيرا المالية والتخطيط إلى اجتماع موسع غدا الثلاثاء.

وتأتي الدعوة للاجتماع التقابلي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي ومن باب المسؤلية القانونية والتاريخية، وفق ما تضمنته الدعوة.

ومن المتوقع أن يبحث السراج مع المدعوين التداعيات والآثار المترتبة على عملية تجميد إيرادات النفط واقتراح الحلول لهذه الأزمة مما يضمن تجنيب البلاد المزيد من الصراعات والتشظي والانفصال.

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