اقتصاد

صنع الله يبحث مع “إيني” الإيطالية استئناف المشاريع المتوقفة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله رفقة المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية استئناف المشاريع المهمة والمتوقفة بسبب شح الميزانيات المالية التي تحتاجها المؤسسة لتنفيذ مشاريعها وللإيفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركائها.

وتناول الاجتماع الذي عُقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، سبل المحافظة على معدلات الإنتاج بالحقول البرية والبحرية لدى الشركة، والعمل على زيادتها تدريجياً، ودعم قطاع الطاقة في ليبيا على جميع الصعد.

كما ناقش الطرفان التقدم المحرز في مشروع تطوير التركيبين “أ، هـ”، والذي سيزيد من المعدلات الطبيعية لإنتاج الغاز في بحر السلام في السنوات القادمة، كما سيضمن تزويد السوق المحلية بالغاز “حسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط”.

من جهته أكد المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، التزام الشركة الكامل بأنشطتها التشغيلية ومشاريعها في ليبيا، إضافة إلى دعم كامل مبادرات المؤسسة الوطنية للنفط.

وشارك في الاجتماع من جانب المؤسسة مدير عام التسويق الدولي عماد بن رجب، ومدير النفط الخام، نعيمة صوان، أعضاء مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة مليتة للنفط والغاز، أما من جانب شركة إيني المدير العام لشركة إيني للموارد الطبيعية، ومدير التطوير لشركة إيني شمال أفريقيا، والمدير العام لشركة إيني شمال أفريقيا.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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