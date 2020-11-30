أوبك: ارتفاع إنتاج نوفمبر مدفوعا بالخام الليبي

ارتفع إنتاج نفط أوبك في نوفمبر 750 ألف برميل على أساس شهري، إلى 25.31 مليون برميل.

وأرجعت وكالة “رويترز” هذا الارتفاع الملحوظ إلى زيادة إمدادات الإنتاج من ليبيا.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر في مجموعة أوبك بلس لوكالة رويترز أنها تعتزم تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة ابتداء من شهر يناير المقبل لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وفي وقت سابق.. ذكرت وكالة بلومبيرج، في تقرير نشرته، أن سرعة تعافي قطاع النفط في ليبيا؛ فاجأت أسواق النفط العالمي، مما سبب قلقا لمنظمة “أوبك” وحلفائها، إذ تُصدر ليبيا حاليا النفط بأكثر من نظرائها في “أوبك”.

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