اقتصاد

أوبك: ارتفاع إنتاج نوفمبر مدفوعا بالخام الليبي

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفع إنتاج نفط أوبك في نوفمبر 750 ألف برميل على أساس شهري، إلى 25.31 مليون برميل.

وأرجعت وكالة “رويترز” هذا الارتفاع الملحوظ إلى زيادة إمدادات الإنتاج من ليبيا.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر في مجموعة أوبك بلس لوكالة رويترز أنها تعتزم تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة ابتداء من شهر يناير المقبل لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وفي وقت سابق.. ذكرت وكالة بلومبيرج، في تقرير نشرته، أن سرعة تعافي قطاع النفط في ليبيا؛ فاجأت أسواق النفط العالمي، مما سبب قلقا لمنظمة “أوبك” وحلفائها، إذ تُصدر ليبيا حاليا النفط بأكثر من نظرائها في “أوبك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك