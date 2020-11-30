شلل كامل في المحطات جراء اختطاف 3 شاحنات بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اختطفت جماعات مسلحة ثلاث شاحنات نقل بنزين في طرابلس بالمنطقة الواقعة من جسر الزهراء إلى مدينة العزيزية جنوب العاصمة، الأمر الذي دفع سائقي شاحنات نقل النقط لتنظيم إضراب كامل لمعرفة مصير زملائهم، وإلى حين توفير حماية أمنية للتنقل داخل طرابلس وخارجها.

وقال رئيس جمعية نقل الوقود في ليبيا نوري المنقوش، في تصريحات لموقع “العربي الجديد”، إن هناك شللا كاملا لمحطات الوقود بسبب اختطاف الشاحنات الثلاث، والتي لا توجد أخبار عنها.

وأضاف المنقوش أن هناك اجتماعات مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق بشأن توفير الأمن للتنقل في ضواحي العاصمة ومناطق الجبل.

وتسببت الواقعة في زحام وتدافع للمستهلكين أمام محطات الوقود في العاصمة طرابلس، وتمتد طوابير السيارات لأكثر من خمسة كيلومترات، بعد أن أغلقت معظم محطات الوقود، ما فاقم من الأزمة التي تتواصل منذ أشهر.